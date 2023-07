Alcaraz überrascht: „Nicht so schnell damit gerechnet“

Dennoch sah er sich vor dem Finale eher in der Außenseiterrolle. „Vor diesem Match habe ich nicht gedacht, dass ich bereit bin, Novak in so einem Spiel über fünf Sätze zu schlagen“, sagte Alcaraz nach seinem 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 in einem epischen Finale über 4:42 Stunden am Sonntag in London. „Gegen so eine Legende fünf Stunden bestehen zu können, das ist etwas Besonderes.“