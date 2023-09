Alcaraz vor Duell mit Zverev: Findet sein Top-Niveau wieder

New York (dpa) - . Titelverteidiger Carlos Alcaraz erwartet gegen Alexander Zverev ein spannendes Viertelfinale bei den US Open. „Gegen Sascha ist die Bilanz wirklich, wirklich eng. Wir haben großartige Matches gegeneinander gespielt“, sagte der 20 Jahre alte Spanier vor dem Duell beim Grand-Slam-Turnier auf Hartplatz in New York.