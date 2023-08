Altmaier und Hanfmann in Kitzbühel ausgeschieden

Altmaier ließ zwei Matchbälle ungenutzt und musste sich dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan nach hartem Kampf 6:3, 2:6, 6:7 (8:10) geschlagen geben. Für den 24-Jährigen aus Kempen wäre es das zweite Viertelfinale in Folge gewesen, nachdem er in der Vorwoche schon in Hamburg die Runde der besten Acht erreicht hatte.