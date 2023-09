Amerikaner Shelton und Tiafoe begeistern Fans bei US Open

New York (dpa) - . Ben Shelton und Frances Tiafoe sind bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und treffen nun im amerikanischen Duell aufeinander. Der 20 Jahre alte Shelton entschied am Sonntag in der Runde der besten 16 das Aufeinandertreffen mit seinem US-Kollegen Tommy Paul mit 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich. Tiafoe (25) bezwang Rinky Hijikata aus Australien glatt in drei Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:4.