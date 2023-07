Andrea Petkovic: „Haben viel weniger Talente“

„Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ob es an der Generation liegt oder daran, dass Leistungssport nicht mehr so viele Begehrlichkeiten weckt wie früher“, sagte die ehemalige Nummer neun der Welt. Der Druck auf die wenigen Talente sei dadurch zwangsläufig höher. „Das macht es für sie dann nicht so einfach. Aber es gibt nach wie vor tolle Talente mit sehr viel Potenzial“, sagte Petkovic, die nach ihrem Karriereende inzwischen als Mentorin für den Deutschen Tennis Bund arbeitet.