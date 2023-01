Auch Medwedew muss Titel-Hoffnung beenden

Der russische Spitzenspieler verlor in Melbourne in der dritten Runde gegen den amerikanischen Tennisprofi Sebastian Korda in nur drei Sätzen mit 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). „Wirklich beeindruckend. Großes Kompliment“, sagte Tennis-Legende Boris Becker als Experte bei Eurosport über den jungen Amerikaner.