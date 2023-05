Auftaktsieg für Struff bei Challenger-Turnier in Bordeaux

In der Weltrangliste wird der Warsteiner in der kommenden Woche Alexander Zverev als deutsche Nummer eins ablösen. Zverev war in Rom bereits im Achtelfinale am Russen Daniil Medwedew gescheitert. Die French Open in Paris beginnen am 28. Mai. In der Woche zuvor hat Struff, derzeit Nummer 28 der Welt, noch für das ATP-Turnier in Genf gemeldet.