Australian Open: Diese Stars stehen im Fokus

Die französische Spielerin Carolina Garcia sieht die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin auch in Melbourne klar als Top-Favoritin, Swiatek habe „die Messlatte sehr hoch gelegt“. Doch zuletzt plagten sie Schulterprobleme, weswegen sie die Generalprobe in Adelaide absagen musste. Sollte Swiatek nicht in Topform an den Start gehen, würden sich die Chancen ihrer Auftaktgegnerin Jule Niemeier aus Dortmund erhöhen.