Australian Open: Djokovic-Verletzung weiter gibt Rätsel auf

„Mit Sicherheit hat er was“, verteidigte Boris Becker seinen ehemaligen Schützling bei Eurosport: „Wenn er nichts hätte, würde er das auch nicht machen.“ Der frühere Tennisstar sprach die viele Behandlungspausen des 35-Jährigen in Melbourne an, zudem ließ sich der 21-malige Grand-Slam-Turniergewinner beim Drittrundensieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit schmerzverzerrtem Gesicht gelegentlich auf den Hartplatz fallen. In den Ballwechseln selbst war ihm die Verletzung am linken Oberschenkel aber kaum anzumerken.