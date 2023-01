Australian Open: Doppel Mies/Peers verpasst Halbfinale

Der Viertelfinaleinzug war dennoch der bislang größte Erfolg von Mies beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne. „Es fühlt sich sehr gut an. Das ist das, was du dir von einer neuen Partnerschaft erhoffst“, hatte der 32-Jährige nach dem Achtelfinale über seinen neuen Doppelpartner Peers gesagt: „Es ist wie in der Liebe: Du weißt nicht, wie es wird. Es ist harte Arbeit, dass es gut zusammen funktioniert.“