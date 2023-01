Australian Open: Paul nach Sieg Shelton im Halbfinale

Paul hat damit weiterhin die Chance, sich zum ersten männlichen Grand-Slam-Turniersieger aus den USA seit knapp 20 Jahren zu küren. Zuletzt hatte in Andy Roddick bei den US Open 2003 ein US-Spieler triumphiert. Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-35. auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic gegen Andrej Rubljow, die sich im Anschluss in der Rod Laver Arena gegenüberstehen.