„Bin überrascht“: Haas versteht Zverevs Zurückhaltung nicht

Die entscheidende Frage sei nun, was Zverev wolle - und was er dafür bereit sei zu opfern. „Mittlerweile ist er auch Mann genug und weiß, was er braucht und was er will“, sagte Haas: „Tennis ist bestimmt seine Nummer eins, seine Liebe. Da wird er versuchen, wieder den Anschluss zu finden.“