Björn Borgs Sohn feiert ersten Sieg auf der ATP-Tour

Leo Borg ist der jüngste Sohn von Björn Borg, der in seiner aktiven Karriere elf Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, darunter von 1976 bis 1980 fünfmal in Folge Wimbledon. Elias Ymer ist der ältere Bruder von Mikael Ymer, der am Dienstag bekannt gegeben hatte, vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für 18 Monate gesperrt worden zu sein.