Boris Becker ist Experte bei US Open

Die 55 Jahre alte Tennis-Legende wird beim Streamingportal Sportdeutschland.TV an der Seite von Matthias Stach live vom Grand-Slam-Turnier aus New York (28. August bis 10. September) berichten. „Es ist ein fantastisches Turnier. Wer jemals in New York war und die Night Session vor 25.000 Zuschauern erlebt hat - das werde ich nie vergessen“, sagte Becker und freute sich auf das mögliche Duell zwischen dem „alten König“ Novak Djokovic und dem „neuen König“ Carlos Alcaraz. Becker gewann die US Open 1989.