Brasilianerin Haddad Maia im Halbfinale

Die 27-Jährige setzte sich mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 in 2:29 Stunden gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch. Haddad Maia hatte zuvor als bestes Ergebnis beim Tennis-Sandplatzklassiker in Paris die zweite Runde erreicht und ist nun die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Halbfinale seit Maria Bueno im Jahr 1968.