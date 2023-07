Coach zu Djokovic'-Favoritenrolle: „Jeder ist schlagbar“

London (dpa) - . Star-Trainer Patrick Mouratoglou hält ein Ende der imposanten Wimbledon-Siegesserie von Novak Djokovic im Finale am Sonntag gegen Carlos Alcaraz für möglich. „Jeder ist schlagbar, das ist klar, gerade in einem Grand-Slam-Finale“, sagte der frühere langjährige Coach (53) von Tennis-Superstar Serena Williams der Deutschen Presse-Agentur. Es stehe viel auf dem Spiel. „Wenn er gewinnt, setzt er sich wirklich ab von Rafa, was die Grand-Slam-Titel betrifft. Es wird für ihn wieder emotional.“ Djokovic sei für ihn der Favorit. Aber auch angesichts der möglichen Emotionen und des Drucks könne alles passieren, meinte Mouratoglou.