Coco Gauff durch Besuch von Justin Bieber inspiriert

Gauff erzählte in der Pressekonferenz, dass sie bereits früh ein Fan des Kanadiers gewesen sei. „'Never say never' war einer meiner Lieblingssongs als Kind. Dann 'Baby, Oh, Baby'. Ich könnte alle seine Songs durchgehen“, sagte sie. Auch über den Besuch von Model Hailey Bieber habe sich sehr gefreut: „Ich denke, dass es für sie ein Dateabend war, was ziemlich cool ist.“