„Das Beste aus drei Welten“: Alcaraz will Djokovic fordern

Alcaraz gegen Djokovic - so dürfte in der kommenden Zeit das nächste Giganten-Duell im Tennis lauten. Zwar ist Djokovic schon 36 Jahre alt, in Wimbledon präsentierte er sich aber körperlich weiter in herausragender Verfassung. „36 ist das neue 26“, sagte er und kündigte an, nach einer kurzen Pause in New York Revanche nehmen zu wollen.