Davis-Cup-Teamchef bedauert Fehlen von Struff in Wimbledon

„Es ist bitter für ihn und auch für uns. Er verkörpert was mit seiner positiven Energie. Er zieht die Deutschen auch in der Kabine immer mit. Von daher fehlt er natürlich“, sagte Kohlmann, der hofft, dass Struff bald wieder fit ist. Schließlich ist die deutsche Nummer zwei auch für die Davis-Cup-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina Mitte September fest eingeplant. Dann geht es für das deutsche Team um den Verbleib in der Weltgruppe.