Debatte um Gleichberechtigung im Tennis

In Rom mussten die Finalistinnen Jelena Rybakina und Anhelina Kalinina erst am späten Samstagabend auf den Platz. Nach den beiden Herren-Halbfinals und mehreren Regenunterbrechungen den Tag über verloren sich nach Mitternacht nur noch wenige Zuschauer auf der Tribüne. Dass im Gegensatz zu den vier Grand-Slam-Turnieren Sieger Daniil Medwedew & Co. mehr als doppelt so viel Preisgeld kassierten, obwohl beide Turniere der vergleichbaren Kategorie angehören, sorgte ebenso für deutliche Kritik bei den Spielerinnen.