Der König von Wimbledon: Ehrung für Federer

Achtmal konnte Federer den Titel in Wimbledon gewinnen, erstmals triumphierte er vor 20 Jahren im All England Lawn Tennis and Croquet Club. „Wimbledon war immer ein ganz besonderer Ort für mich“, hatte Federer erst neulich im westfälischen Halle gesagt. Noch heute ist Federer damit Rekordsieger an der Church Road, auch wenn Novak Djokovic in diesem Jahr mit ihm gleichziehen kann.