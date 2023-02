Deutsche Tennis-Herren nach Aus trotzig: „Träume bleiben“

Weil es am Ende nur einer wurde und in Jan-Lennard Struff ein Punktegarant der vergangenen Jahre verletzt fehlte, muss Deutschland im September in die Playoffs um den Verbleib in der Weltgruppe. Nach dem erfolgreichen Abschneiden in den vergangenen Jahren, als das deutsche Team fester Bestandteil der Endrunde war, ein Rückschlag, der aber nichts an den großen Ambitionen in der Zukunft ändert. „Die Schweiz war einen Tick besser. Unsere Träume werden wir aber trotzdem nicht fallen lassen“, sagte Teamchef Michael Kohlmann mit Blick auf das Ziel, erstmals seit 1993 einmal wieder die Davis-Cup-Trophäe nach Deutschland zu holen.