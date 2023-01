Deutsches Tennis-Team verliert 0:5 gegen USA

In sechs Gruppen des neuen Wettbewerbs für Damen und Herren in Vorbereitung auf die Australian Open (16. bis 29. Januar) kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Januar ermittelt. Beim United Cup geht es auch um Weltranglistenpunkte sowie um insgesamt 15 Millionen US-Dollar (14,05 Millionen Euro) an Preisgeld und Prämien.