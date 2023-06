Deutsches Tennis will Top-Turnier - ATP hält sich bedeckt

Stuttgarts Turnierdirektor Edwin Weindorfer ist skeptisch, was ein Masters-1000-Turnier in Deutschland und speziell auf Rasen angeht. „Ich glaube, dass es von den Kosten her nicht machbar ist“, sagte Weindorfer, der in der vergangenen Woche wieder eine sehr erfolgreiche Auflage der Boss Open über die Bühne brachte, bei dem Struff erst im Finale gestoppt wurde.