Djokovic adelt Alcaraz: „Das Beste aus allen drei Welten“

Alcaraz hatte sich beim Rasen-Klassiker in einem epischen Finale über 4:42 Stunden mit 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 durchgesetzt. Durch den Triumph in Wimbledon verteidigte Alcaraz auch Platz eins in der Weltrangliste. Für Djokovic war es die erste Niederlage in Wimbledon nach zuvor 34 Siegen in Serie. Der 36 Jahre alte Serbe hatte den Rasen-Klassiker zuvor viermal nacheinander gewonnen.