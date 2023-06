Djokovic erreicht Finale bei French Open - Drama um Alcaraz

Alcaraz wurde dem Augenschein nach von Krämpfen geplagt und konnte sich von der Anfangsphase des dritten Durchgangs an kaum noch bewegen. „Respekt vor Carlos, ich hoffe, dass er sehr, sehr schnell zurückkommt“, sagte Djokovic in seinem Sieger-Interview. „Auf diesem Niveau sind Krämpfe und physische Probleme das Letzte, was du willst. Es tut mir sehr leid für ihn.“