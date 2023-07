Djokovic für früheren Spielbeginn in Wimbledon

Die Partien auf dem Centre Court beginnen im All England Lawn Tennis and Croquet Club um 13.30 Uhr Ortszeit, auf dem Court 1 wird nur eine halbe Stunde früher begonnen. Weil die Begegnungen wegen der Nachtruhe im Stadtteil spätestens um 23.00 Uhr beendet sein müssen, konnten in diesem Jahr zahlreiche Partien nicht beendet werden. Sie mussten am nächsten Tag fortgesetzt werden. Davon war auch die Partie von Djokovic gegen den Polen Hubert Hurkacz im Achtelfinale betroffen.