Djokovic sagt Teilnahme an Turnier in Toronto ab

Djokovic hat das Turnier in Toronto viermal gewonnen. Es sollte zugleich der Beginn seiner Vorbereitung auf die US Open sein. Der Amerikaner Christopher Eubanks rutscht nun anstelle des 36-Jährigen ins Hauptfeld. Djokovic, die Nummer zwei der Welt, hatte in diesem Jahr die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen. In Wimbledon unterlag der Serbe allerdings Alcaraz in fünf Sätzen.