Djokovic und Alcaraz in Wimbledon im Viertelfinale

Ebenfalls im Viertelfinale steht der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz. Der 20-Jährige gewann gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Berrettini hatte in der dritten Runde Alexander Zverev in drei Sätzen bezwungen. Für Alcaraz ist es das erste Viertelfinale in Wimbledon. „Das fühlt sich gut an. Aber ich bin hungrig nach mehr“, sagte der Spanier.