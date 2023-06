Djokovic will neue „Geschichte“ schreiben

Nun will er erstmals alle vier Grand Slams in einem Jahr gewinnen. Vor 54 Jahren schaffte dies bei den Herren zuletzt der Australier Rod Laver, Steffi Graf triumphierte 1988 sogar auch noch bei Olympia. „Ich hätte gerne noch einmal die Chance, in New York Geschichte zu schreiben“, schwärmte Djokovic am späten Sonntagabend beim Tennis Channel von der großen Chance.