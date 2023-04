DTB-Präsident: Rückkehr nach China nicht nur negativ

Im Herbst werden die Stars um die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek nun aber wieder in China zu Gast sein. Die WTA begründete ihre Entscheidung damit, dass der Boykott keine Änderung an der Haltung in China ausgelöst habe. Der Boykott sei aber ein starkes Zeichen gewesen, sagte von Arnim: „Ich hätte mir aber gewünscht, dass es dann eine konzertierte Aktion im Tennis gewesen wäre, also mit der Männer-Tour ATP und dem internationalen Weltverband.“