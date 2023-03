„Ein großartiges Gefühl“: Alcaraz wieder an der Spitze

Auch in Miami dürfte der Weg zum Titel in dieser Form nur über Alcaraz führen. In Florida ist er gleich wieder gefordert. Denn nur, wenn er seinen Titel dort verteidigt, bleibt er auch Anfang April die Nummer eins vor Djokovic. Das nächste Masters-1000-Turnier beginnt schon am Mittwoch. Djokovic, der nach seinem Sieg bei den Australian Open wieder an die Spitze der ATP-Rangliste geklettert war, fehlte bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier im Süden Kaliforniens, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Auch für Miami hat er keine Ausnahmegenehmigung für die Einreise in die USA bekommen.