Ein Jahr nach Karriereende: Federer Ehrengast beim Laver Cup

Am 23. September 2022 hatte Federer beim Laver Cup in London an der Seite von Rafael Nadal für das Team Europa sein letztes Spiel bestritten und war nach der Dreisatz-Niederlage gegen das Team-World-Doppel mit Frances Tiafoe und Jack Sock frenetisch gefeiert worden. Das Bild Federers, wie er weinend neben dem ebenfalls weinenden Nadal auf der Spielerbank sitzt, war eines der beeindruckendsten Sportfotos des vergangenen Jahres.