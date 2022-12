Eine Premiere als Generalprobe: Zverev startet in die Saison

Deutschland trifft in der Gruppe C in Sydney auf Tschechien (31. Dezember und 1. Januar) und die USA (2. und 3. Januar). Pro Duell gibt es je zwei Herren- und Frauen-Einzel sowie im Falle eines Unentschiedens ein Mixed-Doppel. In sechs Gruppen kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Januar ermittelt. Außer in Sydney, wo auch die Endrunde stattfindet, wird noch in Brisbane und Perth gespielt.