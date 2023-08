Emotionales Karriere-Ende für US-Tennisprofi Isner

In fünf Sätzen verlor der 38-Jährige bei den US Open seine Zweitrundenpartie gegen Landsmann Michael Mmoh in 3:57 Stunden mit 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:10). Nach der Partie auf dem Grandstand zeigte sich Isner emotional. „Aus diesem Grund habe ich in meinem Leben so hart gearbeitet, um vor dieser Atmosphäre zu spielen“, sagte er unter Tränen. „Ich habe wie heute nicht immer gewonnen, aber diese Unterstützung zu haben, ist ziemlich besonders.“