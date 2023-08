Erkrankte Lys und Korpatsch bei US Open in Runde zwei raus

New York (dpa) - . Eva Lys und Tamara Korpatsch sind als letzte deutsche Spielerinnen bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 21 Jahre alte Hamburgerin Lys unterlag angeschlagen der Italienerin Lucia Bronzetti mit 3:6, 2:6 und verpasste den erstmaligen Einzug in die Runde der besten 32.