Eva Lys macht Hasskommentare öffentlich

Zuvor hatte Lys das deutsche Duell mit Tamara Korpatsch in zwei Sätzen 4:6, 3:6 verloren. Sie konnte im Auftaktsatz ihres ersten WTA-Halbfinals lange mithalten, unterlag dann aber verdient in 1:22 Stunden. In einer weiteren Instagram-Story bedankte sich die Tennisspielerin bei den Zuschauern in Rumänien für die Unterstützung. „Trotz der Niederlage war die Atmosphäre unglaublich. Bis zum nächsten Mal“, schrieb sie.