Federer-Tag in Halle - Zverev freut sich auf Tennis-Legende

Halle/Westfalen (dpa) - . Roger Federer hat das Turnier in Halle zehnmal gewonnen. Nirgendwo sonst war die Schweizer Tennis-Legende so erfolgreich wie beim deutschen Rasen-Klassiker in Ostwestfalen. Die Verbundenheit von Federer mit der Veranstaltung in Halle mündete schon früh in einem lebenslangen Vertrag.