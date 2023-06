Fieber: Wimbledon-Siegerin Rybakina zieht in Paris zurück

Sie habe sich schon am Vortag nicht gut gefühlt und zwei Tage kaum geschlafen, erläuterte Rybakina. „Es ist die richtige Entscheidung, weil es schwer ist, so zu spielen. Ich bin wirklich traurig, aber so ist das Leben. Ich wollte 100 Prozent geben und ich bin weit von 100 Prozent entfernt.“