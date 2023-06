Final-Krimi: Swiatek feiert dritten Triumph bei French Open

Und die Tschechin, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde, fand zunächst überhaupt nicht in die Partie. Nach einem nervösen Beginn von Muchova hieß es nach nur zehn Minuten bereits 3:0 für Swiatek. Doch langsam gewöhnte sich die Außenseiterin an die große Bühne. Muchova gewann an Sicherheit, kam zurück, versuchte wie gegen Sabalenka ihr variables Spiel aufzuziehen. Zweimal konnte die 26-Jährige im ersten Satz ihren eigenen Aufschlag durchbringen, mit stoischer Gelassenheit wehrte Swiatek jedoch zunächst alle Angriffe der Gegnerin ab.