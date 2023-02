Frust und Trotz nach Davis-Cup-Aus - „Träume bleiben“

„So bitter das ist, solche Matches wird es leider in dem Prozess noch geben“, sagte Zverev, der aber nicht verzagen will. „Am Ende des Tages war es viel besser als in Australien, aber bei Weitem noch nicht so gut, wie es sein muss“, sagte die deutsche Nummer eins, Zverev will in der übernächsten Woche beim ATP-Turnier in Rotterdam den nächsten Anlauf nehmen, um wieder Sicherheit in sein Spiel zu bekommen.