Gauff stürmt ins Halbfinale der US Open

Steht im Halbfinale der US Open: Coco Gauff.

Coco Gauff ist der amerikanische Liebling bei den US Open. Erstmals zieht die 19-Jährige in New York ins Halbfinale ein - auch weil ihre Gegnerin mit sich selbst hadert.