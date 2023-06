Golf- statt Tennisplatz: Zverev gönnt sich Pause in Halle

„Der Platz ist zwei Minuten entfernt, ich habe meine Golftasche dabei“, sagte Zverev am Mittwochabend nach seinem souveränen 6:2, 6:4 im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Zu viel Energie will der 26-Jährige auf dem Golfplatz aber nicht verschwenden. „Es gibt eine sehr gute, sehr schöne Erfindung für alle Golfer, die sehr, sehr wenig Sport machen wollen, so wie ich morgen - ein Golfcart“, sagte Zverev. „Das werde ich benutzen und keinen einzigen Extraschritt gehen, den ich nicht gehen muss.“