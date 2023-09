„Großartige Beziehung“: Medwedew und Rubljow im Duell

Medwedew hatte 2021 den Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York gewonnen und steht nun zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren mindestens im Viertelfinale. Rubljow erreichte zum vierten Mal in seiner Karriere die Runde der besten Acht bei den US Open. Für das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier reichte es jedoch noch nie. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open wurde er bislang jeweils einmal im Viertelfinale von Medwedew gestoppt.