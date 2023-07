Gruß aus dem Kinderzimmer: Sieg als „Neuanfang“ für Zverev

Am Mittwoch fliegt Zverev weiter nach Kanada zu den Turnieren in Nordamerika. Dort stehen die Masters-Veranstaltungen in Toronto und Cincinnati an - bevor Zverev Ende August bei den US Open wieder seinem großen Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph nachjagen will. „Das ist das Ziel schon seit ein paar Jahren, letztes Jahr war ich sehr nah dran, 2020 war ich sehr nah dran“, sagte er, „vielleicht wird es ja irgendwann mal was.“