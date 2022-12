Haas: Grand-Slam-Titel für Zverev wird „nicht einfacher“

Zverev hatte in der vergangenen Woche beim Show-Event in Saudi-Arabien sein Comeback nach seiner langen Verletzungspause gegeben. Es war für ihn der erste offizielle Auftritt seit dem Halbfinale bei den French Open, als er sich Anfang Juni in Paris gegen Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. „Sascha wird schnell zurückkommen und unglaublich gute Matches spielen. Er muss natürlich erst reinkommen, Matchpraxis sammeln„, sagte Haas.