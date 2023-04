Haas mag Zoff: Kann „Gratuliere“ nicht mehr hören

„Ich finde das generell ganz gut. Ich bin ja ein bisschen mehr für die Emotionen. Immer dieses "High Five" und "Gratuliere" und "Wish you the best" (Ich wünsche dir das Beste) jede Woche, das kann ich auch nicht mehr hören“, sagte der 45 Jahre alte ehemalige Weltrangliste-Zweite beim Münchner Sandplatzturnier.