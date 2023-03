Haas über Boris Becker: „Absolutes Tennis-Idol“

„Kommt darauf an, welche Aufgabe er für sich sieht“, sagte der ehemalige Weltranglistenzweite der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Master-Turniers in Indian Wells. Der Ex-Profi ist dort Turnierdirektor. „Ich freue mich darauf, ihn auch mal wieder zu sehen und überhaupt mal mit ihm zu quatschen und zu hören, wie das abgelaufen ist und was es Neues gibt und wie er sich im deutschen Tennis einsetzen möchte.“