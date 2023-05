Haas über Zverev: „Irgendwann muss er den Schalter umlegen“

Rund drei Wochen vor Beginn der French Open ist Zverev immer noch weit von jener Verfassung entfernt, in der er vor einem Jahr in Paris fast sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen und Platz eins in der Weltrangliste übernommen hätte. Dann setzte ihn eine schwere Fußverletzung für Monate außer Gefecht. Der Weg zurück gestaltet sich weiter mühsam. Beim Masters in Madrid setzte es zuletzt im Achtelfinale eine herbe 1:6, 2:6-Klatsche gegen Carlos Alcaraz.