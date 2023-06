„Härteste Jahr meines Lebens“: Zverevs große Chance in Paris

Den ersten Jahrestag seiner schweren Verletzung überstand Zverev beim 3:6, 7:6 (6:3), 6:1, 7:6 (7:5) gegen den Amerikaner Frances Tiafoe in einer Nachtschicht nach schwachem Beginn schadlos. Trotz einer Schrecksekunde bei einem Ausrutscher an fast genau der Stelle, wo er sich 2022 im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Knöchel verletzt hatte. Nun findet sich Zverev nach schwierigen Wochen mit zahlreichen Rückschlägen plötzlich als Favorit auf den dritten Halbfinaleinzug in Serie beim Sandplatzklassiker in Paris wieder.